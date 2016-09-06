Из-за статуса иноагента работа «Левада-центра» приостановлена

Работа «Левада-центра» сейчас фактически приостановлена, так как деятельность в статусе иностранного агента практически невозможна, однако закроется центр или нет — говорить пока рано, и многое зависит от того, насколько будут успешны попытки опротестовать решение Минюста.



Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора организации Льва Гудкова.



Также сообщается, что Центризбирком России еще не изучал вопрос о параметрах публикации соцопросов «Левада-центра» после внесения его в реестр «иностранных агентов».



Напомним, что автономная некоммерческая организация «Аналитический центр Юрия Левады» по решению 5 сентября Минюста ранее была включена в список некоммерческих организаций — иностранных агентов.



В пресс-службе Министерства юстиции России заявили, что «Левада-центр» большую часть финансирования получал из США, именно поэтому Минюст признал организацию иностранным агентом.



Также сообщалось, что «Левада-центр» собирается опротестовать решение Минюста РФ о внесении организации в реестр «иностранных агентов». Такое заявление сделал директор «Левада-центра» Лев Гудков.



В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что решение Минюста России по «Левада-центру» является адекватным интересам гражданского общества.

«Решение Минюста адекватно интересам гражданского общества и интересам политического процесса в России. Специфика работы агентства, изучающего и формирующего общественное мнение, в том, что потребителем его продукции является гражданское общество в целом, мы все», — написал Косачев на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что в июле движение «Антимайдан» направило в Министерство юстиции требование организовать проверку фактов получения иностранных грантов аналитическим «Левада-центром». По заявлению активистов «Антимайдана», несмотря на заявления об отсутствии зарубежного финансирования, центр нарушает Федеральный закон №121 «Об иностранных агентах».



В «Антимайдане» заявляли, что Аналитический центр Юрия Левады скрывает статус иностранного агента, несмотря на то что за последние четыре года на его счета поступило более $120 тыс. от военных США. На эти деньги сотрудники социологической службы «Левада-центра» собирали информацию в столице и регионах России.

Ранее в «Левада-центре» заявляли об отказе от зарубежных грантов, а его глава Лев Гудков неоднократно говорил о независимости исследовательской организации.

