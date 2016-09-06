Brexit обернется для британцев платным въездом в ЕС

Введение обязательной электронной системы авторизации путешествий в Европе, по всей вероятности, закончится платным въездом в зону Шенгена для жителей Соединенного Королевства после Brexit.

«Гражданам Великобритании, возможно, скоро придется платить за посещение континента. Кажущаяся надуманной, эта идея может стать реальностью с вводом в Шенгенской зоне обязательной системы регистрации (путешествующих. — Ред.), основанной на американской ESTA», — цитирует «РИА Новости» информацию, размещенную порталом EurActive.

Информационная система авторизации путешествий в ЕС называется ETIAS (аббревиатура названия The EU Travel Information and Authorisation System). Ее задача — усилить меры безопасности в отношении граждан тех стран, с которыми ЕС перешел на безвизовый режим. Учитывая итоги Brexit, еврокомиссары решили не рассматривать Великобританию как участницу проекта.

Саму систему ETIAS поручено курировать Димитросу Аврамопулосу, еврокомиссару по внутренним делам, миграции и гражданству. Презентация новой системы намечена на ноябрь.

Как полагают в Брюсселе, внедрение ETIAS пополнит бюджет ЕС на сумму свыше €500 млн в год, и к 2020 году профит от нововведения достигнет €2,5 млрд, отмечает EurActiv.

В США сбор за регистрацию в ESTA составляет $14 на пассажира, что в 2015 году принесло в госказну более чем $193 млн.