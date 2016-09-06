Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Наталья Поклонская сочла провокацией вопрос о президентских амбициях

Прокурор Крыма также не стала комментировать тему своего преемника в случае ее избрания депутатом Госдумы

Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская расценила как провокационный вопрос о наличии у нее президентских амбиций и ответила на него уклончиво.

«На провокационные вопросы я, конечно, не отвечаю. Я мечтаю об одном, я мечтаю, чтобы с Божьей волей, с Божьей помощью стать надежной защитой и опорой нашей Родине и быть в команде президента, нашего самого лучшего Владимира Владимировича Путина», — заявила Поклонская в ответ на вопрос о том, мечтает ли она в будущем стать президентом.

Поклонская также не стала комментировать тему своего преемника на посту в прокуратуре Крыма в случае избрания ее депутатом Госдумы, сказав, что на этот вопрос ответ может дать генеральный прокурор РФ.

«Я надеюсь, что он отметит тех сотрудников, которые уже проявили себя в качестве патриотов России, которые проявили себя в самые тяжелые времена для Крыма, — это местные сотрудники прокуратуры», — сказала она.

Написать комментарий
Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Наталья Поклонская сочла провокацией вопрос о президентских амбициях

Прокурор Крыма также не стала комментировать тему своего преемника в случае ее избрания депутатом Госдумы

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Александр Шлычков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке