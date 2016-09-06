Наталья Поклонская сочла провокацией вопрос о президентских амбициях

Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская расценила как провокационный вопрос о наличии у нее президентских амбиций и ответила на него уклончиво.

«На провокационные вопросы я, конечно, не отвечаю. Я мечтаю об одном, я мечтаю, чтобы с Божьей волей, с Божьей помощью стать надежной защитой и опорой нашей Родине и быть в команде президента, нашего самого лучшего Владимира Владимировича Путина», — заявила Поклонская в ответ на вопрос о том, мечтает ли она в будущем стать президентом.

Поклонская также не стала комментировать тему своего преемника на посту в прокуратуре Крыма в случае избрания ее депутатом Госдумы, сказав, что на этот вопрос ответ может дать генеральный прокурор РФ.



«Я надеюсь, что он отметит тех сотрудников, которые уже проявили себя в качестве патриотов России, которые проявили себя в самые тяжелые времена для Крыма, — это местные сотрудники прокуратуры», — сказала она.