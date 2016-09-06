Шойгу: новые разработки ОПК сделаны не «на коленке»

Министр обороны России Сергей Шойгу доволен продукцией, которую поставляют в Вооружённые силы предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса. Об этом глава военного ведомства заявил на международном военно-техническом форуме «Армия-2016», который открылся во вторник в подмосковной Кубинке.

«Появляется много современных разработок. И, самое главное, это не то, что делается «на коленке». Это то, что делается серийно, с полным циклом испытаний, из хороших материалов. Лично я очень доволен таким результатом», – сказал Шойгу по итогам осмотра экспозиции.

«Что-то было утрачено, сейчас многое восстановлено, появилось много нового, мы перешагнули тот рубеж, когда работали на старом заделе», – подчеркнул министр.

Шойгу ознакомился с образцами вооружения, экипировкой для военнослужащих с элементами экзоскелета и системы радиоэлектронной борьбы. Ряд образцов, которые заинтересовали военных, производители пообещали передать для испытаний в войска.

Форум «Армия-2016» будет работать до 11 сентября.