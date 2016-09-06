Минобороны: ВКС РФ не нарушали воздушное пространство Эстонии

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВКС РФ не нарушали воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо в Балтийском море.



По его словам, российские боевые самолеты в указанном районе вчера полетов не совершали.



Он отметил, что российские ВКС в плановом режиме регулярно выполняют полеты над акваторией Балтийского моря. Однако, обратил внимание Конашенков, маршруты их полета пролегают в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.



Ранее эстонская национальная телекомпания ERR со ссылкой на генеральный штаб сил обороны Эстонии сообщила, что Ан-72 нарушил воздушное пространство страны.



По данным эстонского генштаба, Ан-72 совершал полет с включенным транспондером, однако не согласовал с эстонской стороной план полета.

