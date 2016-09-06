Минобороны: ВКС РФ не нарушали воздушное пространство Эстонии

По словам официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова, российские боевые самолеты полетов в акватории Балтийского моря вчера не совершали
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВКС РФ не нарушали воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо в Балтийском море.
По его словам, российские боевые самолеты в указанном районе вчера полетов не совершали.
Он отметил, что российские ВКС в плановом режиме регулярно выполняют полеты над акваторией Балтийского моря. Однако, обратил внимание Конашенков, маршруты их полета пролегают в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Ранее эстонская национальная телекомпания ERR со ссылкой на генеральный штаб сил обороны Эстонии сообщила, что Ан-72 нарушил воздушное пространство страны.
По данным эстонского генштаба, Ан-72 совершал полет с включенным транспондером, однако не согласовал с эстонской стороной план полета.
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