Трамп пошел ва-банк ради неопределившихся избирателей

Кандидаты в президенты США — республиканец Дональд Трамп и демократ Хиллари Клинтон — продолжают борьбу за избирателей. Перед миллиардером стоит задача преодолеть за два месяца небольшое отставание и создать задел к 8 ноября, а для экс-госсекретаря крайне важно не растерять остатки преимущества. По наблюдениям экспертов, в последнее время Трамп стал отходить от своей привычной риторики, пытаясь склонить на свою сторону неопределившихся американцев и рискуя потерять часть своих сторонников.

— Нынешний этап избирательной кампании имеет свои особенности, которые состоят в том, что президентская гонка перешла в заключительную фазу. Сейчас разворачивается борьба за того избирателя, который и решает исход этих выборов, — так называемого колеблющегося избирателя. Эта категория американцев не относится к традиционным либералам или консерваторам. Во многом это как раз новые мигранты, нелегалы, пытающиеся приобрести законный статус или находящиеся в промежуточном состоянии. Поэтому Трамп и начинает говорить вещи, казалось бы, противоречащие его прежним заявлениям. Миллиардер понимает: будет неправильным оставшееся до выборов время ругать нелегалов, которые хотят стать гражданами США, поскольку они будущие или потенциальные избиратели. Последние его слова были сказаны не для консерваторов, которым он уже сказал всё, что хотел. Сейчас Трамп будет ездить по штатам, где живут неопределившиеся избиратели, — тратить время в штатах-оплотах своей партии сейчас не имеет смысла, — рассказал «Известиям» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.



Ядро электората Трампа сегодня составляют консерваторы, преимущественно представители белого населения. С самого начала избирательной кампании республиканец вызывал симпатии у американцев благодаря своим во многом радикальным и бескомпромиссным речам. Притчей во языцех стала жесткая позиция миллиардера по мигрантам, особенно из стран Ближнего Востока и Северной Африки, население которых преимущественно исповедует ислам. Кроме того, визитной карточкой кандидата стала идея строительства стены на границе с Мексикой.

Однако именно из-за резких высказываний Трампа нередко обвиняют в ксенофобии, диктаторских замашках и даже расизме. Его позиция позволяет удерживать довольно мощное ядро избирателей, но мешает привлечь новых сторонников с более умеренными взглядами. В последних заявлениях республиканец отошел от обещаний выдворить всех мигрантов с территории США и допустил, что, будучи президентом, позволит миллионам нелегалов получить законный статус пребывания в стране. По словам кандидата, для этого им необходимо будет пройти определенные процедуры, сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами, миллиардер подчеркнул, что его последняя «миграционная» речь в Фениксе была неправильно истолкована и признался, что несколько смягчил свое мнение. По словам Трампа, прежде всего он хотел бы защитить США от криминальных элементов и наркоторговцев, для чего и необходимо возвести на мексиканской границе стену. И лишь потом, считает республиканец, можно думать о судьбе миллионов нелегалов, которые готовы подчиняться законам США и интегрироваться в общество.

Трамп уверен, что мигранты, которые хотят получить американское гражданство, должны вернуться на родину, заполнить там необходимые документы и лишь потом ожидать приглашения в Штаты. При этом не совсем понятно, как миллиардер планирует поступить с теми, кто бежал из своих стран и не может вернуться домой. Впрочем, он не исключил, что мигранты, которые находятся в США незаконно, но вносят вклад в развитие общества, смогут легализоваться, не покидая Америки.

Всего неделю назад Дональд Трамп говорил, что любой нелегал будет депортирован из США, а сегодня кандидат уже готов предоставить нарушителям шанс. По мнению экспертов, подобные метания связаны с желанием республиканца обойти Клинтон 8 ноября, для чего необходимо хотя бы частично привлечь избирателей оппонента или заручиться поддержкой неопределившегося электората. Но проблема в том, что смягчением позиции по мигрантам Трамп рискует оттолкнуть от себя тех американцев, которых привлекает бескомпромиссность миллиардера.



Однако не все придерживаются подобного мнения. По мнению американиста Никиты Куркина, потеря сердцевого электората Трампу все-таки не угрожает — хотя бы из-за того, кто является его соперником.

— Нелюбовь к Клинтон у этих людей перевешивает все иные рациональные возражения. Но часть неопределившихся избирателей, кто уже расстроен и начинает испытывать большую усталость из-за связанных с Клинтон скандалов, кто на самом деле жаждет получить оправдание, почему он голосует за Трампа, его изменчивая риторика может задеть. А тех, кто уверился, что Трамп «чудовище во плоти», уже ничем не переубедишь, — пояснил «Известиям» эксперт.

В любом случае, пока методы Трампа дают положительный для него результат. По данным последнего опроса CNN, миллиардер пользуется поддержкой 45% населения, опережая Клинтон на 2%. Впрочем, согласно опросу NBC News, Клинтон сохраняет преимущество над соперником в 4%, хотя позиции миллиардера показывают положительную динамику. И если республиканец сможет найти баланс между прежними радикальными заявлениями и нынешним сдвигом в сторону умеренности, то его рейтинг, по мнению экспертов, продолжит расти.