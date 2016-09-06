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Медведев: в рамках «майских указов» многое подлежит совершенствованию

Глава российского правительства отметил, что дополнительную работу необходимо провести в сфере ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти страны предприняли много мер для реализации «майских указов» президента России Владимира Путина, но большое количество вопросов еще предстоит проработать, в том числе проблемы в сфере ЖКХ. Об этом председатель правительства сообщил во время встречи с фракцией «Единая Россия».

«Сделано уже в целом по многим направлениям немало, но очевидно, что всё равно очень многие вопросы нуждаются в совершенствовании, нуждаются в продолжении работы. Есть предложения, как повысить эффективность этой деятельности, в том числе по ключевым направлениям», — сообщил премьер-министр журналистам.

По словам главы российского правительства, дополнительной проработке подлежат вопросы жилищно-коммунальной сферы. В частности, премьер подчеркнул необходимость сделать управление ЖКХ максимально прозрачным.

 «Понятно для всех — эта сфера должна быть максимально прозрачной, чтобы все люди видели, на что тратятся деньги, чтобы повышение тарифов не вызывалось просто желанием соответствующих организаций заработать, а вело к росту качества услуг», — пояснил Дмитрий Медведев.

При этом глава правительства напомнил, что в сфере ЖКХ уже был введен общественный контроль, а также внесены изменения в Жилищный кодекс.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Медведев: в рамках «майских указов» многое подлежит совершенствованию

Глава российского правительства отметил, что дополнительную работу необходимо провести в сфере ЖКХ

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