Новая книга саги «Песнь Льда и Пламени» может выйти в марте 2017 года

Новый роман Джорджа Мартина «Ветра зимы» — продолжение саги «Песнь Льда и Пламени», по которой снят сериал HBO «Игра престолов», — может появиться в продаже 9 марта 2017 года.

На французской версии сайта Amazon появилась информация о том, что книга выйдет через полгода, пишут «Дни.ру». Однако официального подтверждения пока нет.

Новая книга — это шестая часть саги. Предыдущий роман— «Танец с драконами» — вышел в июле 2011 года. Продолжения почитатели истории ждали очень долго, и вот, в августе 2016 года, Джордж Мартин заявил, что работает над следующей книгой.

Ранее «Известия» писали, что популярная киносага «Игра престолов» завершится по окончании восьмого сезона.