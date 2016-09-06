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Новая книга саги «Песнь Льда и Пламени» может выйти в марте 2017 года

Официального подтверждения этой информации пока нет

Новый роман Джорджа Мартина «Ветра зимы» — продолжение саги «Песнь Льда и Пламени», по которой снят сериал HBO «Игра престолов», — может появиться в продаже 9 марта 2017 года.

На французской версии сайта Amazon появилась информация о том, что книга выйдет через полгода, пишут «Дни.ру». Однако официального подтверждения пока нет.

Новая книга — это шестая часть саги. Предыдущий роман— «Танец с драконами» — вышел в июле 2011 года. Продолжения почитатели истории ждали очень долго, и вот, в августе 2016 года, Джордж Мартин заявил, что работает над следующей книгой.

Ранее «Известия» писали, что популярная киносага «Игра престолов» завершится по окончании восьмого сезона.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Новая книга саги «Песнь Льда и Пламени» может выйти в марте 2017 года

Официального подтверждения этой информации пока нет

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