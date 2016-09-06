В России создают самолет с лазерной установкой нового поколения

В России ведутся опытно-конструкторские работы по созданию самолета с лазерной установкой нового поколения. Она может быть установлена на самолет А-60 на базе Ил-76МД. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Проект реализуется в рамках опытно-конструкторских работ «Сокол-Эшелон», передает ТАСС.



Первый самолет А-60 поднялся в воздух в 1981 году, однако в 1990-е его выпуск был приостановлен. Несколько лет назад в СМИ стала появляться информация о возобновлении разработок, сообщает телеканал «Звезда».



Одной из основных задач самолета А-60 является выведение из строя военных спутников предполагаемого противника. Фактически самолет — это летающая лаборатория для исследования распространения лазерных лучей в верхних слоях атмосферы, а в дальнейшем — для подавления разведслужб противника.

В США также велись работы над авиационным лазером, однако программа, в рамках которой был создан экспериментальный боевой самолет Boeing YAL-1, была свернута в конце 2011 года.

