В России создают самолет с лазерной установкой нового поколения

Одна из задач самолета А-60 — выведение из строя военных спутников условного противника
В России ведутся опытно-конструкторские работы по созданию самолета с лазерной установкой нового поколения. Она может быть установлена на самолет А-60 на базе Ил-76МД. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Проект реализуется в рамках опытно-конструкторских работ «Сокол-Эшелон», передает ТАСС.
Первый самолет А-60 поднялся в воздух в 1981 году, однако в 1990-е его выпуск был приостановлен. Несколько лет назад в СМИ стала появляться информация о возобновлении разработок, сообщает телеканал «Звезда».
Одной из основных задач самолета А-60 является выведение из строя военных спутников предполагаемого противника. Фактически самолет — это летающая лаборатория для исследования распространения лазерных лучей в верхних слоях атмосферы, а в дальнейшем — для подавления разведслужб противника.
В США также велись работы над авиационным лазером, однако программа, в рамках которой был создан экспериментальный боевой самолет Boeing YAL-1, была свернута в конце 2011 года.
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