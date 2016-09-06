Путин поддержал решение о разовой выплате вместо индексации пенсии

О мнении президента России по этому вопросу сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Президент России Владимир Путин поддержал принятое правительством решение о замене повторной индексации пенсии единовременной выплатой в размере 5 тыс. рублей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Он заявил об этом в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» и экспертами.
«Все вы знаете о принятом решении об индексации пенсий во втором полугодии этого года в форме единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей, президент такой подход также поддержал», — сказал Медведев.
Напомним, 23 августа правительство РФ приняло решение заменить дополнительную индексацию пенсий во второй половине текущего года на единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. Для этого потребуется более 270 млрд рублей.
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