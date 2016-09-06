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Путин поддержал решение о разовой выплате вместо индексации пенсии

О мнении президента России по этому вопросу сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Президент России Владимир Путин поддержал принятое правительством решение о замене повторной индексации пенсии единовременной выплатой в размере 5 тыс. рублей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он заявил об этом в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» и экспертами.

«Все вы знаете о принятом решении об индексации пенсий во втором полугодии этого года в форме единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей, президент такой подход также поддержал», — сказал Медведев. 

Напомним, 23 августа правительство РФ приняло решение заменить дополнительную индексацию пенсий во второй половине текущего года на единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. Для этого потребуется более 270 млрд рублей.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Путин поддержал решение о разовой выплате вместо индексации пенсии

О мнении президента России по этому вопросу сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

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