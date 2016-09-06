Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Марио Фернандес успеет восстановиться к матчу с «Тереком»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подтвердил возвращение Марио Фернандеса после травмы

Защитник ЦСКА Марио Фернандес вернулся в общую группу. Во вторник армейцы провели очередное занятие на своей базе, в котором участвовал и бразилец.   

Главный тренер армейцев Леонид Слуцкий сказал «Спорт-Экспрессу», что Марио Фернандес успеет восстановиться к предстоящему матчу с «Тереком» в рамках 6-го тура чемпионата России.

Напомним, 27 августа во время матча с «Томью» Фернандес получил повреждение мягких тканей.

Марио Фернандес получил российское гражданство в июле 2016 года. 

Читайте также:

Натурализация Фернандеса может лишить Ионова места в основе ЦСКА

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Написать комментарий
Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Марио Фернандес успеет восстановиться к матчу с «Тереком»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подтвердил возвращение Марио Фернандеса после травмы

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке