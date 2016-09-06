Марио Фернандес успеет восстановиться к матчу с «Тереком»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подтвердил возвращение Марио Фернандеса после травмы
Защитник ЦСКА Марио Фернандес вернулся в общую группу. Во вторник армейцы провели очередное занятие на своей базе, в котором участвовал и бразилец.
Главный тренер армейцев Леонид Слуцкий сказал «Спорт-Экспрессу», что Марио Фернандес успеет восстановиться к предстоящему матчу с «Тереком» в рамках 6-го тура чемпионата России.
Напомним, 27 августа во время матча с «Томью» Фернандес получил повреждение мягких тканей.
Марио Фернандес получил российское гражданство в июле 2016 года.
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