Марио Фернандес успеет восстановиться к матчу с «Тереком»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес вернулся в общую группу. Во вторник армейцы провели очередное занятие на своей базе, в котором участвовал и бразилец.



Главный тренер армейцев Леонид Слуцкий сказал «Спорт-Экспрессу», что Марио Фернандес успеет восстановиться к предстоящему матчу с «Тереком» в рамках 6-го тура чемпионата России.

Напомним, 27 августа во время матча с «Томью» Фернандес получил повреждение мягких тканей.



Марио Фернандес получил российское гражданство в июле 2016 года.



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