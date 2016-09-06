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Лучшим курортом Европы признали крымский комплекс в Ялте

Mriya Resort & Spa стал обладателем премии World Travel Awards 2016

Пятизвездочный санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa в Ялте стал обладателем престижной премии в туристической индустрии — World Travel Awards 2016. Об этом сообщается на сайте премии.

Отель был номинирован в пяти категориях, однако был признан лучшим европейским курортным комплексом (Europe's Leading Leisure Resort 2016). 

Церемония награждения состоялась в понедельник на острове Сардиния в Италии. На сайте не указано, в какой стране находится отель, пишет «Свободная пресса».

Крымский курортный комплекс Mriya Resort & Spa открылся 14 августа 2014 года. Номер делюкс для двух человек без завтрака обойдется примерно в 10 тыс. рублей за ночь, стоимость на семейную виллу приближается к 100 тыс. рублей.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Лучшим курортом Европы признали крымский комплекс в Ялте

Mriya Resort & Spa стал обладателем премии World Travel Awards 2016

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