Лучшим курортом Европы признали крымский комплекс в Ялте

Пятизвездочный санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa в Ялте стал обладателем престижной премии в туристической индустрии — World Travel Awards 2016. Об этом сообщается на сайте премии.

Отель был номинирован в пяти категориях, однако был признан лучшим европейским курортным комплексом (Europe's Leading Leisure Resort 2016).

Церемония награждения состоялась в понедельник на острове Сардиния в Италии. На сайте не указано, в какой стране находится отель, пишет «Свободная пресса».

Крымский курортный комплекс Mriya Resort & Spa открылся 14 августа 2014 года. Номер делюкс для двух человек без завтрака обойдется примерно в 10 тыс. рублей за ночь, стоимость на семейную виллу приближается к 100 тыс. рублей.