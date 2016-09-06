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Путин допускает корректировку законов «пакета Яровой»

Российский лидер назвал условия для этого

Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключает корректировки законов из антитеррористического «пакета Яровой». Однако глава государства считает необходимым соблюсти два условия: обеспечить безопасность граждан и подумать об интересах операторов сотовой связи.

«Если все вместе увидим, что возможны решения, которые и задачу решат, и бизнес не поставят в сложные положения и условия, то тогда, может быть, и здесь нужно будет какие-то коррективы внести в будущем», — сказал Путин, обращаясь к депутату Ирине Яровой.

В конце июля сообщалось, что Минкомсвязи также может в случае необходимости подготовить поправки к «пакету Яровой» и внести их на рассмотрение в правительство. 

Напомним, 7 июля президент РФ Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, авторами которых стали депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров.

Пакет обязывает сотовых операторов и интернет-компании в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Информация должна быть предоставлена по запросу спецслужб.

Сотовые операторы выразили протест против нового закона, заявив о необходимости повысить цены на связь в два-три раза ввиду больших затрат на создание хранилищ данных.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Путин допускает корректировку законов «пакета Яровой»

Российский лидер назвал условия для этого

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