Путин допускает корректировку законов «пакета Яровой»

Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключает корректировки законов из антитеррористического «пакета Яровой». Однако глава государства считает необходимым соблюсти два условия: обеспечить безопасность граждан и подумать об интересах операторов сотовой связи.



«Если все вместе увидим, что возможны решения, которые и задачу решат, и бизнес не поставят в сложные положения и условия, то тогда, может быть, и здесь нужно будет какие-то коррективы внести в будущем», — сказал Путин, обращаясь к депутату Ирине Яровой.



В конце июля сообщалось, что Минкомсвязи также может в случае необходимости подготовить поправки к «пакету Яровой» и внести их на рассмотрение в правительство.



Напомним, 7 июля президент РФ Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, авторами которых стали депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров.

Пакет обязывает сотовых операторов и интернет-компании в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Информация должна быть предоставлена по запросу спецслужб.



Сотовые операторы выразили протест против нового закона, заявив о необходимости повысить цены на связь в два-три раза ввиду больших затрат на создание хранилищ данных.

