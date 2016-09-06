Стали известны составы сборной России и Ганы по футболу

Петров, Зобнин и Дзагоев выйдут с первых минут
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с командой Ганы, который начнется на московском стадионе «Локомотив» в 19.00 мск.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в составе дебютирует защитник «Краснодара» Сергей Петров, а полузащитник «Спартака» Роман Зобнин проведет свой второй матч за сборную.
Также с первых минут выйдет полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, который сыграет за национальную команду впервые с 15 марта.
Полный состав сборной выглядит следующим образом:
Основной: Акинфеев, Шишкин, В. Березуцкий, Семенов, Петров, Самедов, Газинский, Зобнин, Дзагоев, Жирков, Смолов.
Запасные: Джанаев, Крицюк, Нойштедтер, Кудряшов, Кутепов, Новосельцев, Оздоев, Ерохин, Полоз, Миранчук, Шатов, Канунников.
Сборная Ганы: Куараси, Аффул, Баба, Бой, Менса, Вакасо, Атсу, Аква, Парти, Ачимпонг, Айю.
Ранее «Известия» сообщали, что главная звезда сборной Ганы 30-летний форвард Асамоа Гьян не прилетел со своей командой на товарищеский матч с Россией.
Стоит отметить, что это первая домашняя игра для футболистов сборной России под руководством Станислава Черчесова.
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