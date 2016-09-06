Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Стали известны составы сборной России и Ганы по футболу

Петров, Зобнин и Дзагоев выйдут с первых минут

Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с командой Ганы, который начнется на московском стадионе «Локомотив» в 19.00 мск.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в составе дебютирует защитник «Краснодара» Сергей Петров, а полузащитник «Спартака» Роман Зобнин проведет свой второй матч за сборную.

Также с первых минут выйдет полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, который сыграет за национальную команду впервые с 15 марта.

Полный состав сборной выглядит следующим образом:

Основной: Акинфеев, Шишкин, В. Березуцкий, Семенов, Петров, Самедов, Газинский, Зобнин, Дзагоев, Жирков, Смолов.

Запасные: Джанаев, Крицюк, Нойштедтер, Кудряшов, Кутепов, Новосельцев, Оздоев, Ерохин, Полоз, Миранчук, Шатов, Канунников.

Сборная Ганы: Куараси, Аффул, Баба, Бой, Менса, Вакасо, Атсу, Аква, Парти, Ачимпонг, Айю.

Ранее «Известия» сообщали, что главная звезда сборной Ганы 30-летний форвард Асамоа Гьян не прилетел со своей командой на товарищеский матч с Россией.

Стоит отметить, что это первая домашняя игра для футболистов сборной России под руководством Станислава Черчесова.

Подписывайтесь на канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Написать комментарий
Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Стали известны составы сборной России и Ганы по футболу

Петров, Зобнин и Дзагоев выйдут с первых минут

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке