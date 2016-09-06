В Петербурге выбрали проект памятника жертвам крушения над Синаем

В Санкт-Петербурге выбрали проект монумента в память о жертвах крушения лайнера А321 над Синаем. В интернет-голосовании приняли участие около 700 человек. Мемориал планируется соорудить на Румболовской горе во Всеволожске Ленинградской области.

По итогам конкурса первое место занял проект «Сад памяти». При определении победителя учитывалось мнение членов семей погибших, которые были против того, чтобы в проекте использовалось изображение самолета и другие напоминания о катастрофе.



«Сад памяти» разработали студенты Государственного архитектурно-строительного университета. В рамках проекта будет создан коридор из каменных плит с именами жертв авиакатастрофы.



Предварительно стоимость реализации проекта оценивается в 7 млн рублей. Фундамент монумента планируется заложить до 31 октября — годовщины трагедии, сообщает ОТР.

Напомним, что самолет А321 компании «Когалымавиа», совершавший чартерный рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург взорвался в небе над Синайским полуостровом 31 октября. Погибли все 224 человека, которые находились на борту лайнера.