На выборах используют 5748 КОИБов и 951 КЭГ

Более 8 млн избирателей смогут проголосовать с помощью технических устройств на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва. В распоряжении ЦИК на данный момент имеются 5748 электронных урн (КОИБ) и 951 машина для голосования с сенсорным дисплеем (КЭГ). Техника будет задействована на предстоящих выборах и уже распределена по избирательным участкам Российской Федерации. От использования электронных урн за рубежом в этот раз решили отказаться.

Дополнительные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в этой избирательной кампании Центризбирком выделил девяти субъектам России. Центральная избирательная комиссия Республики Карелия получила 58 новых КОИБов, избирательная комиссия Алтайского края — 103, избирательная комиссия Астраханской области — 57, избирательная комиссия Московской области — 440, избирательная комиссия Псковской области — 53, избирательная комиссия Самарской области — 99, избирательная комиссия Саратовской области — 90, избирательная комиссия Смоленской области — 40, Мосгоризбирком — 628.

Всего вместе с дополнительной техникой больше всего КОИБов оказалось в Московской области (905), в Свердловской области (672), в Москве (632), в Красноярском крае (407) и в Ярославской области (301).



В некоторых субъектах по поручению ЦИК территориальные комиссии передали «в полной комплекции и исправном состоянии» имеющиеся у них КОИБы в другие регионы. Так, обычными урнами для голосования воспользуются избиратели в Архангельской, Омской, Тамбовской, Кировской, Тюменской, Ульяновской, Ленинградской, Оренбургской, Воронежской, Калужской, Белгородской, Брянской, Костромской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, в Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Северной Осетии, Удмуртии, Чувашии, Мордовии, а также в Ставропольском крае.

В ЦИК «Известиям» пояснили, что оснастить «умными урнами» все субъекты РФ не получится из-за дороговизны этого оборудования. Перед Центризбиркомом встала задача перераспределения имеющихся технических средств между участками, которые будут под «пристальным вниманием» некоторых кандидатов. Речь идет об участках, где будут баллотироваться видные оппозиционеры и руководители партии власти.

Что касается переносных устройств сенсорного голосования (КЭГ), то их решили оставить на тех же участках, где и раньше. За исключением Чеченской Республики — ее КЭГи были переданы Ростовской области. Максимальным количеством КЭГов воспользуются в Татарстане (175), Нижегородской (155), Кемеровской (110) и Томской (100) областях.

— КОИБы распределены по всей стране, за исключением тех субъектов, где воспользуются КЭГами. В Чечне, например, от гаджетов отказались, мы решили отправить их в Ростов, — рассказали в ЦИК.