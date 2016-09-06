Конференция на тему «Россия: дорога к выборам — 2016» пройдет в Москве

Фонд ИСЭПИ вместе с Международным аналитическим центром Rethinking Russia 8 сентября организуют в российской столице конференцию на тему «Россия: дорога к выборам — 2016».

Предполагается, что в работе конференции примут участие более 30 человек из числа специалистов в области политтехнологий и журналистов. В центре внимания конференции будут две темы: «Российская политическая система между федеральными выборами 2011 и 2016 года» и «Выборы как институт формирования и легитимации политической власти».

Кроме того, участники мероприятия обсудят особенности текущей предвыборной кампании, основные тренды в одномандатных округах, рассмотрят возможные сценарии предстоящего единого дня голосования и дадут прогнозы по результатам выборов.



Участники форума смогут проанализировать основные социологические тенденции текущего момента и существующий общественный запрос. Полезным станет и рассмотрение мировой практики организации выборов.

Мероприятие будет проходить в московском отеле «Балчуг».