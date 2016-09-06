Путин подтвердил индексацию пенсий в 2017 году на уровне инфляции

По словам президента России, рост цен в этом году составил менее 6%
Индексация пенсий в 2017 году будет выполнена на полный уровень инфляции текущего года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с активом партии «Единая Россия». По его данным, этот показатель должен составить 5,7–5,9%.
«Что касается последующих индексаций, в 2017 году и дальше, Дмитрий Анатольевич уже об этом сказал, будем выходить на полноформатную индексацию», — заявил президент журналистам.
Владимир Путин напомнил, что в 2015 году уровень инфляции составил 12,9%. А в этом году показатель, по прогнозам, составит менее 6%. Исходя из этого объема роста цен и будут проиндексированы пенсии.
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