Путин подтвердил индексацию пенсий в 2017 году на уровне инфляции

Индексация пенсий в 2017 году будет выполнена на полный уровень инфляции текущего года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с активом партии «Единая Россия». По его данным, этот показатель должен составить 5,7–5,9%.

«Что касается последующих индексаций, в 2017 году и дальше, Дмитрий Анатольевич уже об этом сказал, будем выходить на полноформатную индексацию», — заявил президент журналистам.

Владимир Путин напомнил, что в 2015 году уровень инфляции составил 12,9%. А в этом году показатель, по прогнозам, составит менее 6%. Исходя из этого объема роста цен и будут проиндексированы пенсии.

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