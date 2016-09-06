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РФ и Бахрейн подпишут соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Об этом говорится в информационных материалах к встрече лидеров стран

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифа между странами будет подписано межправительственное соглашение в сфере военно-технического сотрудничества.

Об этом говорится в информационных материалах к встрече лидеров двух стран. Также сообщается, что стороны совершенствуют договорно-правовую базу своего сотрудничества, например, в декабре 2015 года был подписан договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

РФ и Бахрейн подпишут соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Об этом говорится в информационных материалах к встрече лидеров стран

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