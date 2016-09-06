РФ и Бахрейн подпишут соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Об этом говорится в информационных материалах к встрече лидеров стран
По итогам переговоров президента России Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифа между странами будет подписано межправительственное соглашение в сфере военно-технического сотрудничества.
Об этом говорится в информационных материалах к встрече лидеров двух стран. Также сообщается, что стороны совершенствуют договорно-правовую базу своего сотрудничества, например, в декабре 2015 года был подписан договор о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.
Читайте также:
Не мечом единым: Владимир Путин принял в Кремле короля Бахрейна
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.