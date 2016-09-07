А в жизни все по-другому…

При знакомстве с презентацией Петром Порошенко его президентского послания Верховной раде сразу же возникает вполне закономерный вопрос, а насколько эта не без блеска произнесенная речь (а это, безусловно, стилистически один из его самых удачных спичей) имеет отношение к реальности. Ответ очевиден — практически ни насколько. И не потому, что президент не ведает, что говорит или что творится во вверенном ему украинском хозяйстве. Просто у него совсем другая задача.

И состоит она в том, чтобы с трибуны парламента озвучить новый политический миф об Украине, уже почти победившей вероломно напавшего на нее военного агрессора и экономического террориста, под которым без обиняков, но и без неожиданностей многажды названы антигерои — Кремль, Путин и Россия.

Надо сказать, что Порошенко точен и почти безупречен в следовании жанру мифа, который в обязательном порядке требует конструирования угроз. И если их нет, то они создаются искусственно, ибо иллюзорный мир без угрозы «нашим» недолговечен и не способен долго удерживать обывателя в страхе и в состоянии мобилизации.

Злобные враги делают все для экономического удушения страны, подрывают ее обороноспособность, мечтают о досрочных выборах, поддерживают напряженность в украинском обществе. А кто же герои? Прежде всего Украина и ее вооруженные силы, а также ЕС и НАТО. Для последней Порошенко не жалеет комплиментов и превосходных степеней. Здесь и сравнение Североатлантического альянса с путеводной Полярной звездой и упоминание символического компаса, который всегда показывает на Запад. Герои сделают все, чтобы избежать дефолта: Крым вернут, установят контроль над Донбассом, короче, все выдержат, всех победят — «пусть только сунутся».

Другой весьма заметной составляющей речи Порошенко стал крайний популизм — обращение поверх депутатских голов к «широким массам» и обещание скорого решения насущных социальных проблем. И здесь психоэмоциональное воздействие опирается уже не на былинно-эпические образы врагов и героев, а на современную, продвинутую образную сетку. Тут уже президент заговорил о венчурах, стартапах, инновационных секторах экономики, IT-технологиях, глобальных рынках, которые завоюет украинский производитель. Не случайно президент упомянул, что Украине ох как пригодится опыт Польши и Сингапура.

Следует заметить, что на парламентариев речь президента не произвела того впечатления, на которое он, видимо, рассчитывал. Ведь опытные политики сами грешным делом злоупотребляют и мифологическими приемами, и популистскими технологиями в погоне за голосами. Так что во время выступления Порошенко в пленарном зале кто-то позевывал, кто-то шушукался, а кто-то и откровенно дремал.

Что же, тем не менее, можно вынести из речи Порошенко? Думается, вот что.

Первое. Мнимая приверженность Минским соглашениям при их фактической ревизии.

В этой позиции Киев находит поддержку США. Не зря Барак Обама на встрече с российским президентом на полях саммита G20 в Китае подверг сомнению «последовательность, с которой минский документ будет воплощаться в реальность». Донбасская тема, равно как и тема децентрализации, не получила хоть сколько-нибудь внятного разъяснения в устах президента и была заменена воинственной риторикой.

Второе. Беспрецедентная милитаризация экономики и общества.

Порошенко прямо назвал милитаризацию экономики ключом к развитию страны и сетовал на то, что из бюджета не удается выделять на оборону более 3% (кстати, в благополучной Польше этот показатель составляет 2,2%, а в богатой Германии — только 1,2%).

Третье. «НАТОизация» системы безопасности Украины, которая уже идет полным ходом, с перспективой приобретения членства в альянсе.

Четвертое. «Бандеризация» (в терминологии президента — «обновление») исторической памяти и исторического дискурса, при которой война с памятниками и топонимией возведена в добродетель. Во всяком случае, 1200 поваленных Лениных и многочисленные переименования весьма порадовали спикера.

Кстати сказать, довольно много внимания Порошенко уделил проблеме борьбы с коррупцией. И подчеркнул, что его позиция — в минимизации контактов чиновников с бизнесом. Но лучше бы он этого не делал. Ведь своим собственным примером он буквально воплощает полное слияние бизнеса и политики. Но, может, и хорошо, что он так высказался. По крайней мере, становится понятно, что кому-то не стоит надеяться на воплощение самого хорошего. Ну а кому-то не нужно опасаться и самого плохого. Ведь это миф и популизм.

А в жизни все совсем по-другому.

Вот только $15 млрд потерь и пятикратное падение торгового оборота Украины с Россией — голая (и еще далеко не вся) правда, от которой никуда не деться.

Автор — заместитель директора Российского института стратегических исследований (РИСИ)