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РФ и Бахрейн подпишут меморандумы по СПГ и геологоразведке

Об этом говорится в информационных материалах к встрече лидеров двух стран

Ряд меморандумов в сфере поставок сжиженного природного газа из России и геологоразведки на шельфе Бахрейна будет подписан по итогам переговоров главы РФ Владимира Путина и бахрейнского короля Хамада бен Иса Аль Халифа.

«В настоящее время обсуждается поэтапная схема налаживания газового сотрудничества. В планах — поставки в королевство российского сжиженного газа. В этой связи будет подписан меморандум о взаимопонимании между ПАО «Газпром» и нефтегазовым холдингом NOGA», — говорится в информационных материалах к встрече лидеров двух стран.

Отмечается, что с этой бахрейнской компанией соглашение в области геофизических исследований в целях разведки и добычи нефти и газа также заключит АО «Росгеология». В связи с этим подготовлена пятилетняя программа геологоразведочных работ на шельфе Бахрейна. Она начнется в 2017 году.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

РФ и Бахрейн подпишут меморандумы по СПГ и геологоразведке

Об этом говорится в информационных материалах к встрече лидеров двух стран

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