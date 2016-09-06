РФ и Бахрейн подпишут меморандумы по СПГ и геологоразведке

Ряд меморандумов в сфере поставок сжиженного природного газа из России и геологоразведки на шельфе Бахрейна будет подписан по итогам переговоров главы РФ Владимира Путина и бахрейнского короля Хамада бен Иса Аль Халифа.



«В настоящее время обсуждается поэтапная схема налаживания газового сотрудничества. В планах — поставки в королевство российского сжиженного газа. В этой связи будет подписан меморандум о взаимопонимании между ПАО «Газпром» и нефтегазовым холдингом NOGA», — говорится в информационных материалах к встрече лидеров двух стран.



Отмечается, что с этой бахрейнской компанией соглашение в области геофизических исследований в целях разведки и добычи нефти и газа также заключит АО «Росгеология». В связи с этим подготовлена пятилетняя программа геологоразведочных работ на шельфе Бахрейна. Она начнется в 2017 году.

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