Король Бахрейна: Москва и Манама достигают всех намеченных целей

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил, что Москва и Манама успешно достигают всех намеченных целей и сейчас есть возможности для постановки новых целей, а также назвал качественными российские вооружения, представленные на выставке «Армия-2016».



Об этом сообщает «РИА Новости».

Президент России Владимир Путин на переговорах с королем ранее выразил надежду, что в ходе посещения выставки «Армия-2016» ему удалось посмотреть возможности российского ОПК и увидеть, что может предложить Российская Федерация.



«Сегодня мы были рады посетить выставку, на которой представлены образцы качественного оружия» , — поделился своим впечатлением Аль Халифа.



Посещение форума связано с тем, что Бахрейн заинтересован в обновлении систем ПВО. На форуме «Армия-2016» король ознакомился с комплексами С-300 и С-400, о которых, по словам посла королевства в России Ахмеда ас-Саати, «так много говорят».

Во вторник в подмосковной Кубинке стартовал международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2016». Его участниками стали более тысячи российских предприятий и организаций, а также зарубежные делегации — потребители продукции и услуг военного и двойного назначения.



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