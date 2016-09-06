Король Бахрейна: Москва и Манама достигают всех намеченных целей

Также Хамад бен Иса Аль Халифа назвал качественными российские вооружения, представленные на выставке «Армия-2016»
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил, что Москва и Манама успешно достигают всех намеченных целей и сейчас есть возможности для постановки новых целей, а также назвал качественными российские вооружения, представленные на выставке «Армия-2016».
Об этом сообщает «РИА Новости».
Президент России Владимир Путин на переговорах с королем ранее выразил надежду, что в ходе посещения выставки «Армия-2016» ему удалось посмотреть возможности российского ОПК и увидеть, что может предложить Российская Федерация.
«Сегодня мы были рады посетить выставку, на которой представлены образцы качественного оружия» , — поделился своим впечатлением Аль Халифа.
Посещение форума связано с тем, что Бахрейн заинтересован в обновлении систем ПВО. На форуме «Армия-2016» король ознакомился с комплексами С-300 и С-400, о которых, по словам посла королевства в России Ахмеда ас-Саати, «так много говорят».
Во вторник в подмосковной Кубинке стартовал международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2016». Его участниками стали более тысячи российских предприятий и организаций, а также зарубежные делегации — потребители продукции и услуг военного и двойного назначения.
Читайте также:
Не мечом единым: Владимир Путин принял в Кремле короля Бахрейна
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.