Путин: ситуация со строительством жилья в регионах вызывает вопросы

Президент России Владимир Путин заявил о неисполнении некоторыми регионами РФ своих обязательств по строительству жилья. По словам главы государства, несмотря на выделение властями страны необходимых средств, строительные работы не были начаты.

«Пятнадцати регионам объем денежных средств стопроцентно доведен. Но далеко не все осваивают те деньги, которые дополнительно выделены», — сообщил Владимир Путин журналистам на встрече с активом партии «Единая Россия».

По словам президента, некоторые регионы, которым предоставили денежные средства в полном объеме, даже не начали выполнение соответствующих проектов. «Это требует очень серьезного контроля и со стороны правительства, и со стороны контролирующих органов вообще, и со стороны общественных организаций», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин напомнил, что регионы должны выполнить свои обязательства по строительству жилья в указанный срок, в противном случае им придется вернуть полученные средства.

«Это значит, что регион, получивший дополнительные средства, должен выполнить взятые на себя обязательства к 1 января 2017 года. А если он эти обязательства не выполнил, тогда он должен эти деньги вернуть в фонд», — пояснил президент.

При этом один из участников встречи, говоря о состоянии дорог в регионах, заявил, что в некоторых субъектах Федерации местные власти расходуют «окрашенные деньги» на «другие нужды». Услышав это, Владимир Путин удивился и сообщил, что эта информация будет тщательно проверена.

«Что касается расходования денег, в том числе даже «окрашенных» денег... на другие цели, я вообще впервые это слышу, мы, безусловно, обратим на это внимание», — заверил президент, пояснив, что многие главы регионов с самого начала говорили, что не смогут выполнить и 1% от задачи из-за нехватки строительных мощностей.

Читайте также:



Медведев поручил сделать систему платежей ЖКХ более прозрачной