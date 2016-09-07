В новой Госдуме ожидают девять партий

Эксперты оценили предвыборные кампании всех партий как недостаточно активные. Комитет по политическим технологиям провел исследование, из которого следует, что «Единая Россия» не использовала свой потенциал в полном объеме из-за отсутствия конкурентов, в тени остались и непарламентские партии. С точки зрения распределения мест по одномандатным округам политологи прочат высокий результат партии власти, который обеспечивает ей практически гарантированное большинство в парламенте. С учетом одномандатников, по их подсчетам, в Госдуме седьмого созыва может быть представлено до девяти партий.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко отметил, что в ходе кампании развернулась конкуренция между большей частью партийных проектов на тему, кто ближе к Владимиру Путину (президент сохраняет беспрецедентный рейтинг доверия).

— Одни позиционировали себя, как «спецназ президента», другие обещали «рассказать Путину правду» и прочее. Однако президент в ходе кампании четко позиционировал себя как создателя «Единой России» — дал сигнал своему электоральному большинству в пользу этой партии. Это помогает единороссам на финальной стадии кампании донести до избирателя свой ключевой месседж — «Вместе с президентом», — считает эксперт.

Основными факторами, снижающими остроту конкуренции, по мнению политологов, стали праймериз «Единой России» и дефицит финансовых ресурсов. Партия власти при отсутствии серьезных вызовов со стороны соперников отчасти ведет кампанию по принципу разумной достаточности, рационально расходуя ресурсы, при этом не стремясь любой ценой взять большинство, указали исследователи.

Не «раскрутились» в ходе кампании и непарламентские партии, считают политологи. В связи с этим большая часть экспертов скептически оценивает их шансы на прохождение пятипроцентного барьера. Слабые выступления этих проектов наряду с притоком спонсоров к «Справедливой России» добавили шансов попасть в парламент партии Сергея Миронова, заметили эксперты.

В то же время, по их подсчетам, существуют шансы на прохождение пяти- или трехпроцентного барьера некоторых проектов. «Родине» поможет антиолигархическая повестка и первое место в бюллетене, считают политологи. Удобное расположение в бюллетене «Коммунистов России» даст возможность перехватить часть избирателей КПРФ. В пользу Партии пенсионеров за справедливость работает «говорящее название» и актуализация темы пенсионной реформы. «Яблоко», по данным исследователей, в условиях слабого выступления «Партии роста» и перехода ПАРНАСа из либеральной в радикально антипутинскую нишу становится лидером либерального сегмента.

«Конкуренция сосредотачивается в отдельных спорных округах, на уровне региональных заксобраний и муниципальных выборов, где местные элиты выясняют отношения между собой. Это не является специфичной российской чертой. В западных демократиях о конкуренции в 10–20% одномандатных округов можно говорить как о норме. С учетом одномандатников в Госдуме седьмого созыва может быть представлено до девяти партий», — следует из доклада комитета по политтехнологиям РАСО.

Политолог Аббас Галямов заметил, что внятных месседжей нет практически ни у одного из участников выборов. Поэтому, на его взгляд, кампании получились расфокусированными, а предвыборные обещания многочисленными и словно написанными под копирку.

Директор по исследованиям Института социально-экономических и политических исследований Александр Пожалов высказал предположение, что повесткой федеральной кампании не управляет ни одна из партий: это делает исполнительная власть, точнее — министерства финансового и социального блока в разгар верстки бюджета.

— Вынося аппаратные противостояния и несогласованные инициативы по бюджету на публику в самый пик кампании, Минфин и соцблок постоянно подкидывают головной боли «Единой России» и лидеру ее списка и раздают удобные пасы оппозиции. Но свое главное действие по управлению повесткой ЕР совершила еще в начале года, когда через праймериз спустила ее с федерального на локальный уровень. Оппозиция так и не смогла или не захотела сориентироваться и навязать новую федеральную повестку, — резюмировал политолог.