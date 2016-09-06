Путин рассказал, каким должен быть депутат Госдумы

Президент Владимир Путин встретился с членами действующей думской фракции «Единая Россия», членами мониторинговых групп, созданных правящей партией, и кандидатами в депутаты Государственной думы. Глава государства обсудил с единороссами работу правительства и депутатов, исполнение поручений и указов, различные социальные и экономические вопросы.

До начала встречи в кулуарах у председателя Госдумы Сергея Нарышкина поинтересовались, намерен ли он сохранить свой пост. Спикер ответил, что сначала нужно пройти в парламент, а решение будут принимать депутаты. Но больше всего объективов камер было направлено на прокурора Республики Крым Наталью Поклонскую.

В начале встречи Владимир Путин рассказал, какими должны быть депутаты нового созыва.

— Избирательная кампания завершается. Она потому и называется избирательной, что скоро выборы, а избиратель — в центре этого процесса. То есть в центре этого процесса в конечном итоге все‑таки не те, кого избирают, а те, кто избирает. Именно эти люди должны находиться в поле нашего внимания и зрения постоянно: и в ходе избирательных кампаний, и особенно после их завершения. В этой связи я хотел бы сказать, что в вашей и в нашей общей работе нет, не будет и никогда не должно быть каких‑то интересных, неинтересных, важных или второстепенных тем. Всё, что представляет интерес для конкретного российского гражданина, — всё важно: и вопросы внешней политики, безопасность и оборона, ЖКХ, здравоохранение, образование, социальные вопросы в целом. Всё важно. Важно всё, что представляет интерес для жизни каждой российской семьи, каждого российского человека, каждого российского гражданина, — сказал президент. — Люди у нас, даже если в деталях какой‑то проблемы не знают, часто сердцем чувствуют, где правда, а где ложь, где пустые обещания, а где реальное желание и стремление конкретного человека, в данном случае будущего депутата, изменить ситуацию к лучшему, решить реально ту или иную проблему. Это люди сразу улавливают, фальшь не проходит никогда.

О проблемах, которые волнуют россиян, рассказал председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев: жилищно-коммунальное хозяйство, пенсии, строительство социальной инфраструктуры. Дмитрий Медведев отметил, что сфера ЖКХ должна быть максимально прозрачной, чтобы повышение тарифов не вызывалось просто желанием заработать, а вело к росту качества услуг.

Проект «Наш двор», который предполагает улучшение дворовой инфраструктуры, глава партии предложил вывести на федеральный уровень. Владимир Путин вспомнил, как раньше во дворах играли в домино.

— Даже в домино нужно резаться в приятных условиях, — отметил Дмитрий Медведев.

Отдельно премьер прокомментировал решение индексировать пенсии в форме выплаты 5 тыс. рублей. Он заявил, что понимает, как трудно старшему поколению, и пообещал вернуться в будущем году в привычный режим индексации. О принятом решении сказал и Владимир Путин.

— Ни в Минфине, ни в Минэке, ни в правительстве нет злобных людей, которые хотят сделать какую-то гадость населению и не давать что-то людям, — подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что единоразовая выплата обусловлена ситуацией в экономике и желанием профильных ведомств не разрушить пенсионную систему.

Президент заметил, что в правительстве много специалистов, и отметил явный успех — решение проблемы нехватки мест в детских садах.

— Огромная работа проведена. Мы стараемся не выглядеть, как кукушка и петух, нахваливать друг друга. Но Дмитрий Анатольевич взял под свой контроль ситуацию с детскими садами, сказал, что мы должны добить, и добил, — оценил работу премьера Владимир Путин.

Глава государства также поделился впечатлениями от перинатальных центров, которые стали появляться в регионах.

— Любо-дорого смотреть, иногда приходишь и думаешь: «сам бы родил, если бы мог», — пошутил Владимир Путин.



В ходе встречи президент обращался к конкретным депутатам. Так, Ирину Яровую Владимир Путин попросил, если она попадет в Госдуму, оперативно внести необходимые изменения в принятый пакет антитеррористических поправок. Глава государства заметил, что безопасность граждан остается в приоритете, но и бизнес не должен нести потери.

Среди пришедших в Кремль было много представителей различных отраслей. Владимир Путин пожелал удачи участникам избирательной гонки и похвалил «Единую Россию» за то, что партия привлекает людей из профессиональных сообществ.