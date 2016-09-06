Сборная РФ обыграла Гану в товарищеском матче

Футболисты российской сборной одержали победу над национальной командой Ганы в товарищеском матче, прошедшем в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Поединок состоялся на стадионе «Локомотив» в Москве под руководством главного тренера сборной Станислава Черчесова.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол принадлежит авторству нападающего Федора Смолова.

Отмечается, что эта игра стала уже 100-й для защитника Василия Березуцкого и 50-й для полузащитника Алана Дзагоева в составе национальной сборной РФ. При этом вратарь Игорь Акинфеев сыграл в составе сборной уже в 92-й раз, установив рекорд по этому показателю среди вратарей.

Ранее, 31 августа, российские футболисты впервые сыграли под руководством Станислава Черчесова. Матч со сборной Турции завершился вничью.

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Матч Россия-Гана

Фотография 1 из 17: Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Павел Бедняков

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