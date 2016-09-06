В Москве могут запретить вейпить в общественных местах

Московская городская дума проведет опрос среди жителей столицы об отношении к курении вейпов. По итогам этого опроса может быть внесен законопроект о запрете их использования в общественных местах

Председателя Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что проблемой курения мини-кальянов озаботились в городском парламенте. По его словам, Алексея Шапошникова, вейпы — такая же пропаганда курения, и недопустимо, когда молодежь дымит в метро, автобусах или даже на детских площадках.

В материале, который будет опубликован «Российской газетой» 7 сентября, говорится, что среди москвичей проведут опрос, по результатам которого может быть внесена законодательная инициатива о запрете «парить» в общественных местах.

Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» вступил в силу 1 июня 2013 года. В частности, он запрещает выставлять на прилавки табачную продукцию, продавать сигареты несовершеннолетним, а курильщикам — запрещает курить в общественных местах.

