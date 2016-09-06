Умерла первая в мире женщина с пересаженным лицом

Во Франции скончалась 49-летняя Изабель Динуар, которая стала первым в мире человеком с частично пересаженным лицом. Несколько раз у Изабель отторгались ткани.

Француженка умерла еще 22 апреля, ее родственники не хотели предавать это событие огласке в СМИ. Об этом пишут «Рамблер.новости».

СМИ ранее сообщали, что несколько раз Изабель переживала отторжение трансплантата, не могла шевелить губами. Препараты против отторжения тканей, которые Динуар вынуждена была принимать всю жизнь, вызвали две раковых опухоли.

Операция по пересадке части лица Изабель Динуар прошла 25 ноября 2005 года. Ее провели специалисты под руководством профессора Девошеля. Динуар покалечила собака. Для восстановления ее носа, губ и подбородка были использованы донорские ткани.

С тех пор успешные трансплантации были проведены китайскому крестьянину, пытавшемуся защитить своих овец от медведя, и французу, ставшему жертвой генетического заболевания.

Пациент, переживший пересадку лица, должен до конца своих дней принимать лекарства, чтобы предотвратить иммунное отторжение чужеродных тканей.