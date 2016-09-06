В Бахрейне считают, что отношения с РФ находятся на высоком уровне

Глава МИД Бахрейна положительно оценивает прошедшие в Москве переговоры двух стран
Визит короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы в Москву свидетельствует о том, что отношения двух стран находятся на самом высоком уровне.
Глава бахрейнского внешнеполитического ведомства Халед бен Ахмед Аль Халифа позитивно оценил прошедшие переговоры между лидерами России и Бахрейна Владимиром Путиным и Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи.
Аль Халифа также заявил, что Бахрейн полностью поддерживает усилия России и Соединенных Штатов по урегулированию ситуации в Сирии.
Кроме того, представитель Бахрейна отметил, что его страна поддерживает соглашение между РФ и Саудовской Аравией о стабилизации нефтяного рынка.
Ранее «Известия» писали, что король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил, что Москва и Манама успешно достигают всех намеченных целей и сейчас есть возможности для постановки новых целей, а также назвал качественными российские вооружения, представленные на выставке «Армия-2016».
Читайте также:
Не мечом единым: Владимир Путин принял в Кремле короля Бахрейна
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.