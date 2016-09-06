В Бахрейне считают, что отношения с РФ находятся на высоком уровне

Визит короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы в Москву свидетельствует о том, что отношения двух стран находятся на самом высоком уровне.

Глава бахрейнского внешнеполитического ведомства Халед бен Ахмед Аль Халифа позитивно оценил прошедшие переговоры между лидерами России и Бахрейна Владимиром Путиным и Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи.

Аль Халифа также заявил, что Бахрейн полностью поддерживает усилия России и Соединенных Штатов по урегулированию ситуации в Сирии.

Кроме того, представитель Бахрейна отметил, что его страна поддерживает соглашение между РФ и Саудовской Аравией о стабилизации нефтяного рынка.

Ранее «Известия» писали, что король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил, что Москва и Манама успешно достигают всех намеченных целей и сейчас есть возможности для постановки новых целей, а также назвал качественными российские вооружения, представленные на выставке «Армия-2016».

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