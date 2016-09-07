Александр II: консерватор, ставший великим реформатором

7 сентября 1856 года, ровно 160 лет назад, состоялась коронация императора Александра II. Родившийся в 1818 году в семье тогда еще великокняжеской четы, он не являлся прямым претендентом на российский престол, а взойдя на него, вошел в историю России как царь-реформатор. Однако реформатором Александру II, консерватору по натуре, пришлось стать поневоле.

По одной из версий, именно рождение Александра II привело на императорский трон его отца, Николая I. В течение почти 20 лет до рождения будущего императора в семье Романовых рождались только девочки. После рождения первого за долгие годы мальчика-наследника в семье Великого князя Николая Павловича царствовавший тогда Александр I сделал брата своим преемником на российском троне. Александр II принял бремя власти от умирающего отца в сложной для страны ситуации — Россия только что проиграла Крымскую войну и оказалась в международной изоляции, реформ давно требовали не только экономика и армия, но и система крепостного права.

«Сдаю тебе команду, но, к сожалению, не в таком порядке, как желал, оставляя тебе много трудов и забот. У меня было две мысли, два желания: освободить восточных христиан из-под турецкого ига; второе: освободить русских крестьян из-под власти помещиков. Теперь война, и война тяжелая, об освобождении восточных христиан думать нечего, обещай мне освободить русских крепостных крестьян», — сказал сыну Николай I.

Фото: wikipedia.org

​​​​​​​



Россия остро нуждалась в переменах. И Александр II, не будучи реформатором ни по темпераменту, ни по складу характера (при восшествии на престол он придерживался консервативных взглядов), стал им по необходимости.



Взойдя на престол, 37-летний император начал свое правление с целого ряда послаблений. Заключив в 1856 году Парижский мир и таким образом добившись окончания Крымской войны на не самых худших для России условиях, вскоре после коронации император объявил о льготах для целого ряда своих подданных. В этот список в том числе попали декабристы, осужденные в 1849 году «вольнодумцы»-петрашевцы, участники Польского восстания 1830–1831 годов. Такая смена курса стала предвестием целой серии реформ, впоследствии получивших название «великих».

Отмена военных поселений

Послабления ждали и измученную безуспешной трехлетней войной армию: волей императора на три года были остановлены рекрутские наборы солдат. Кроме того, в 1856 году, почти сразу после восшествия Александра II на престол, он командировал своего флигель-адъютанта Столыпина на юг с инспекцией военных поселений. Когда они были введены в 1810 году, предполагалось, что сочетание военной службы с занятиями сельским хозяйством позволит избежать увеличения расходов на армию. Однако Столыпин обнаружил, что к этому времени военные поселения стали играть роль прямо противоположную — местные хозяйства были разорены, а для обеспечения расположенных в округах войск требовалось столько земли, что самим селянам почти ничего не доставалось. В 1857 году по решению Александра II военные поселения были упразднены — это нововведение стало первой из крупных реформ императора.

Отмена крепостного права

Однако поистине вошел в историю царь-освободитель после того, как в 1861 году, реализовав наказ отца, отменил в России крепостное право. Довести до конца реформу, основы которой были заложены еще в 1797 году Павлом I и в 1803 году Александром I, Александра II заставил очевидный кризис всей крепостнической системы, а также участившиеся во время Крымской войны крестьянские волнения. Кроме того, царь справедливо полагал, что лучше отменить крепостное право самому, чем сделать это под давлением крестьян.

«Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам; это несправедливо, — и Вы можете сказать это всем направо и налево; но чувство, враждебное между крестьянами и их помещиками, к несчастью, существует, и от этого было уже несколько случаев неповиновения помещикам. Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому прийти. Я думаю, что и Вы одного мнения со мной; следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу», — сказал государь в 1856 году на встрече с московскими уездными и губернскими представителями дворянства.

При этом с территориальной точки зрения на большей части земель империи к тому моменту крепостного права уже не было — в том числе крепостных не было в Сибири, в азиатских и дальневосточных губерниях, казачьих областях, на Кавказе, в Финляндии и на Аляске. Однако на этих территориях проживало лишь порядка четверти всего населения страны.

В результате, несмотря на яростное сопротивление большинства помещиков, после нескольких редакций в марте 1861 года был подписан Манифест об отмене крепостного права и Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Всего в этот свод вошли 17 законодательных документов, по которым крестьянам в том числе давались права «свободных сельских обывателей», а также передавались в собственность все крестьянские дома и постройки.

Учреждение Госбанка и публикация бюджета

Отмена крепостного права логичным образом потребовала перестройки финансовой системы страны, которая до сих пор опиралась на архаичную подушную подать. Кроме того, сами масштабные реформы, проводимые сразу в нескольких сферах жизни Российской империи, требовали больших затрат и, соответственно, намного более эффективно функционирующей экономической системы. Для реформирования финансовой системы в 1860–1862 годах указом императора был создан Государственный банк, а в 1862 году начали действовать «Правила о составлении, рассмотрении и исполнении государственной росписи и финансовых смет министерств и главных управлений». Они легли в основу всех последующих нововведений — в числе прочего именно с этого момента, в рамках принципа финансовой гласности, в России начали публиковать государственный бюджет.

Реформа высшего и среднего образования

Необходимой мерой была и реформа образования. Население было в основном малограмотным и необразованным, полностью отсутствовала система подготовки специалистов, что сильно затрудняло развитие общественной жизни России.

Реформа образования 1860-х годов состояла из нескольких этапов: положения о народных училищах, устава гимназий и университетского устава. Согласно первому, задача образования народа возлагалась на государство, церковь и общество. Устав гимназий давал право на среднее образование представителям всех сословий, ну а третий пункт возвращал учебным заведениям частичную автономию.

Также в ходе реформ были созданы реальные гимназии, т.е. училища, в которых основной упор делался на преподавание математики и естественных наук, а также были открыты первые в России высшие женские курсы с общеобразовательной программой.

Всем университетам предписывалось иметь по четыре факультета: историко-филологический, физико-математический, юридический и медицинский (в Петербурге медицинский заменялся на восточный, т.е. факультет востоковедения).

Университеты получали право самостоятельно выбирать ректора, деканов, профессоров; университетский совет получил право самостоятельно решать все научные, учебные и административно-финансовые вопросы. Результаты не замедлили сказаться: к 1870 году в начальных школах обучалось уже 600 тыс. человек; количество студентов в университетах увеличилось в 1,5 раза.



Плата за реформы

Однако на реализацию реформ требовались средства, которых пока не могла предоставить истощенная войной экономика империи. И в 1867 году Александр II вернулся к докладу генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского, который тот представил еще Николаю I. Сибирский генерал-губернатор, в частности, говорил о необходимости укрепления связей с Америкой, которая вот-вот должна была поднять вопрос о расширении своих территорий в этом регионе. В условиях острой нехватки средств в стране, требующей скорейшего обновления, Александр II 30 марта 1867 года продал Аляску Соединенным Штатам Америки. Цена вопроса составила 11 млн царских рублей, направленных на модернизацию империи.

«Мы идем по пути конституции»

Фото: С. Левицкого/wikipedia.org

Всего в список так называемых основных «великих реформ» Александра II входят девять: помимо упомянутых выше, император успел провести земскую и судебную реформы, военную реформу и реформу городского самоуправления. Могла среди них быть и десятая — чтобы добиться спада революционного террора в стране, Александр II намеревался предоставить третьему сословию право участвовать в обсуждении политических инициатив монарха. Он объявил автору проекта Лорис-Меликову, что обсуждение проекта Советом министров назначено на 4 марта 1867 года. Тогда же он сказал своим сыновьям: «Я не скрываю от себя, что мы идем по пути конституции». Однако завершить эту реформу Александру II не довелось — в тот же день, около двух часов 1 марта 1881 года, на набережной Екатерининского канала в Петербурге народоволец Игнатий Гриневицкий бросил бомбу под ноги самодержца. Император был доставлен в Зимний дворец, где скончался в 3 часа 25 минут пополудни от полученных ран.