Анхель Вильяр снял свою кандидатуру с выборов главы УЕФА

Президент Королевской испанской футбольной федерации не будет бороться за пост президента
Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхель Мария Вильяр снял свою кандидатуру с выборов главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
На данный момент утверждены уже два кандидата на пост президента союза — голландец Михаэль ван Праг и словенец Александер Чеферин.
Президент Российского футбольного союза РФС Виталий Мутко ранее высказывался в поддержку Чеферина, сообщает «Спорт-Экспресс».
Выборы состоятся 14 сентября в Афинах, и в этот же день будет объявлено об уходе с поста бывшего президента футбольного союза француза Мишеля Платини, дисквалифицированного из-за коррупционных скандалов в данной организации.
Напомним, что Анхель Мария Вильяр считался главным претендентом на пост главы УЕФА.
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