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Анхель Вильяр снял свою кандидатуру с выборов главы УЕФА

Президент Королевской испанской футбольной федерации не будет бороться за пост президента

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхель Мария Вильяр снял свою кандидатуру с выборов главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На данный момент утверждены уже два кандидата на пост президента союза — голландец Михаэль ван Праг и словенец Александер Чеферин.

Президент Российского футбольного союза РФС Виталий Мутко ранее высказывался в поддержку Чеферина, сообщает «Спорт-Экспресс».

Выборы состоятся 14 сентября в Афинах, и в этот же день будет  объявлено об уходе с поста бывшего президента футбольного союза француза Мишеля Платини, дисквалифицированного из-за коррупционных скандалов в данной организации.

Напомним, что Анхель Мария Вильяр считался главным претендентом на пост главы УЕФА.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Анхель Вильяр снял свою кандидатуру с выборов главы УЕФА

Президент Королевской испанской футбольной федерации не будет бороться за пост президента

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Сергей Лисин

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