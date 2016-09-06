США призывают найти и наказать напавших на украинскую телекомпанию

США призывают Киев найти и наказать напавших на украинскую телекомпанию «Интер».

В частности, официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что американские власти призывают расследовать произошедшее.

По его словам, такого рода действия всегда вызывают озабоченность Вашингтона, сообщает «РИА Новости».

Напомним, что в воскресенье 4 сентября в Киеве произошел пожар в здании, где располагается телеканал «Интер». Возгорание возникло после того, как кто-то из группы протестующих у телекомпании забросил бутылку с зажигательной смесью в окно.

Напомним, что МИД России уже выразил озабоченность в связи с этим нападением.

