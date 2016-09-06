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США призывают найти и наказать напавших на украинскую телекомпанию

Вашингтон считает, что власти Украины должны привлечь к суду ответственных за поджег в «Интере».

США призывают Киев найти и наказать напавших на украинскую телекомпанию «Интер».

В частности, официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что американские власти призывают расследовать произошедшее.

По его словам, такого рода действия всегда вызывают озабоченность Вашингтона, сообщает «РИА Новости».

Напомним, что в воскресенье 4 сентября в Киеве произошел пожар в здании, где располагается телеканал «Интер». Возгорание возникло после того, как кто-то из группы протестующих у телекомпании забросил бутылку с зажигательной смесью в окно.

Напомним, что МИД России уже выразил озабоченность в связи с этим нападением.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

США призывают найти и наказать напавших на украинскую телекомпанию

Вашингтон считает, что власти Украины должны привлечь к суду ответственных за поджег в «Интере».

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