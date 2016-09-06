США призывают найти и наказать напавших на украинскую телекомпанию

Вашингтон считает, что власти Украины должны привлечь к суду ответственных за поджег в «Интере».
США призывают Киев найти и наказать напавших на украинскую телекомпанию «Интер».
В частности, официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что американские власти призывают расследовать произошедшее.
По его словам, такого рода действия всегда вызывают озабоченность Вашингтона, сообщает «РИА Новости».
Напомним, что в воскресенье 4 сентября в Киеве произошел пожар в здании, где располагается телеканал «Интер». Возгорание возникло после того, как кто-то из группы протестующих у телекомпании забросил бутылку с зажигательной смесью в окно.
Напомним, что МИД России уже выразил озабоченность в связи с этим нападением.
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