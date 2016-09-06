Опрос CNN: Трамп обошел Клинтон по популярности на 2%

Кандидат от республиканцев заручился поддержкой среди белых американцев
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обошел по популярности своего конкурента из стана демократов Хиллари Клинтон на 2%, заручившись поддержкой белых американцев. Об этом говорится в итогах опроса CNN и ORC.
Как отмечается, Трамп в целом опережает Клинтон в соотношении 45 к 43%. При этом Трамп заручился поддержкой 52% мужчин и 38% женщин. Клинтон же отстала по этим показателям: 32 и 52% соответственно, передает ТАСС.
Кроме этого, у Трампа есть поддержка 54% белых избирателей и 17% темнокожих, у Клинтон поддержка среди темнокожих избирателей — 70%, а среди белых — 33%.
Как писали «Известия», Дональд Трамп, согласно опросам, впервые за два месяца вышел вперед по популярности относительно Хиллари Клинтон 3 сентября.
Отметим, что телекомпания CNN традиционно поддерживает на выборах демократических кандидатов, но, согласно последним опросам, вынуждена допускать возможность победы Трампа.
Предыдущий опрос Reuters, проведенный в начале августа, показал отставание Дональда Трампа от Хиллари Клинтон на 3%. При этом, согласно опросу, который 18–19 августа провела газета Washington Post совместно с телекомпанией ABC, 60% респондентов не сделали выбора ни в пользу Трампа, ни в пользу Клинтон. В конце августа Трамп отставал от Клинтон на 5%.
Всеобщие выборы президента пройдут в США 8 ноября этого года. В них примут участие два кандидата — Хиллари Клинтон от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской.
Читайте также:
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.