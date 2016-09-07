Более десяти человек пострадали при столкновении в США

Более десяти человек пострадали при столкновении поезда региональной компании Metrolink и грузовика в Калифорнии.

Пожарная служба Лос-Анджелеса сообщила, что в момент инцидента в поезде находились почти 200 пассажиров.

Серьезно пострадавших при аварии не было, но 16 человек обратились за медицинской помощью, рассказало агентство Рейтер со ссылкой на официальные власти.

Напомним, подобные инциденты в США происходят регулярно.

