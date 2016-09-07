Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

«Спартак» и ЦСКА продолжают беспроигрышные серии на льду

Хоккейный клуб «Спартак» победил в четвертый раз подряд в матчах КХЛ

Столичный хоккейный клуб «Спартак» одержал победу над минским «Динамо» со счетом поединка 4:2. Это была его четвертая победа подряд.

Одним из самых результативных игроков был нападающий красно-белых Райан Стоа, забивший две шайбы.

«Не ожидали такого старта, мы просто идем от игры к игре, через пару дней вновь серьезный соперник. Мои два гола? Это командная игра, а я просто парень, который оказывается в ситуации, чтобы забивать», – сказал Стоа комментируя матч.

При этом, как отмечает Спорт-экспресс именно его дубль принес победу команде.

Во вторник, 6 сентября, принципиальный соперник «Спартака», столичный ЦСКА в матче с казанским «Ак Барсом» победил со счетом 3:1. Для армейских хоккеистов это шестая победа подряд.

Написать комментарий
Известия // среда, 7 сентября 2016 года

«Спартак» и ЦСКА продолжают беспроигрышные серии на льду

Хоккейный клуб «Спартак» победил в четвертый раз подряд в матчах КХЛ

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке