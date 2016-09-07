«Спартак» и ЦСКА продолжают беспроигрышные серии на льду

Столичный хоккейный клуб «Спартак» одержал победу над минским «Динамо» со счетом поединка 4:2. Это была его четвертая победа подряд.

Одним из самых результативных игроков был нападающий красно-белых Райан Стоа, забивший две шайбы.

«Не ожидали такого старта, мы просто идем от игры к игре, через пару дней вновь серьезный соперник. Мои два гола? Это командная игра, а я просто парень, который оказывается в ситуации, чтобы забивать», – сказал Стоа комментируя матч.

При этом, как отмечает Спорт-экспресс именно его дубль принес победу команде.

Во вторник, 6 сентября, принципиальный соперник «Спартака», столичный ЦСКА в матче с казанским «Ак Барсом» победил со счетом 3:1. Для армейских хоккеистов это шестая победа подряд.