Киркоров заявил о поддержке Дональда Трампа

Популярный российский певец выразил надежду, что приход республиканца к власти поможет наладить отношения США и РФ
Популярный российский певец Филипп Киркоров заявил, что поддерживает кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и верит, что его приход к власти изменит к лучшему отношения Вашингтона и Москвы.
Отметим, что Филипп Киркоров и Дональд Трамп знакомы уже более 20 лет. Российский певец входил в число судей на организованном Трампом конкурсе «Мисс Вселенная» в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.
«Если Дональд Трамп будет президентом, отношения между нашими странами станут намного, намного лучше, ближе, и я надеюсь на это. Две больших нации, две больших страны должны быть друзьями», — сказал Киркоров.
Также сообщается, что Трамп называет Киркорова «российским Майклом Джексоном», а Киркоров уже заявлял, что надеется назвать Трампа президентом США.
Как сообщали «Известия», 6 сентября Дональд Трамп по популярности в президентской гонке опередил своего конкурента Хиллари Клинтон на 2%. Об этом сообщила телекомпания CNN, которая традиционно поддерживает на выборах демократических кандидатов, но, согласно последним опросам, вынуждена допускать возможность победы Трампа.
3 сентября Трамп, согласно опросам, впервые за два месяца вышел вперед по популярности относительно Хиллари Клинтон.
В то же время опрос Reuters, проведенный в начале августа, показал отставание Дональда Трампа от Хиллари Клинтон на 3%. При этом, согласно опросу, который 18–19 августа провела газета Washington Post совместно с телекомпанией ABC, 60% респондентов не сделали выбора ни в пользу Трампа, ни в пользу Клинтон. В конце августа Трамп отставал от Клинтон на 5%.
Всеобщие выборы президента пройдут в США 8 ноября этого года. В них примут участие два кандидата — Хиллари Клинтон от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской.
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