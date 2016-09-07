Австралийский серфингист стал жертвой нападения акулы

Австралиец, занимавший серфингом у побережья Новой Каледонии, был атакован акулой и скончался от полученной травмы.

Мужчина не справился с управлением воздушным змеем, при помощи которого он катался и упал с доски. Его немедленно атаковала акула.

Серфингиста вытащили из воды проходившие мимо на катамаране люди, но рана оказалась глубокой и он скончался от потери крови.

Эй-би-си сообщает, что нападение произошло в акватории пляжа.

Напомним, что поклонники экстремальных видов спорта часто становятся жертвами диких животных.