Австралийский серфингист стал жертвой нападения акулы

Спортсмен скончался от полученной травмы
Австралиец, занимавший серфингом у побережья Новой Каледонии, был атакован акулой и скончался от полученной травмы.
Мужчина не справился с управлением воздушным змеем, при помощи которого он катался и упал с доски. Его немедленно атаковала акула.
Серфингиста вытащили из воды проходившие мимо на катамаране люди, но рана оказалась глубокой и он скончался от потери крови.
Эй-би-си сообщает, что нападение произошло в акватории пляжа.
Напомним, что поклонники экстремальных видов спорта часто становятся жертвами диких животных.
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