На Украине запрещены ещё шесть российских сериалов

Жертвами властей стали мелодрамы и боевики
Сразу шесть российских сериалов запрещены к прокату на Украине.
Таковы итоги деятельности государственного агентства страны по вопросам кино. Глава ведомства Филипп Ильенко в соцсети назвал попавшие под запрет фильмы.
«Отказано в государственной регистрации и выдаче прокатного удостоверения художественного фильма «Ночные стражи» также отменена государственная регистрация и аннулировано прокатные удостоверения телесериалов «Не жалею, не зову, не плачу», «Найденыш», «Дело было на Кубани», «Непутевая невестка», «Когда расцветет багульник», — написал он.
Напомним, что ну Украине запрещены все фильмы из России, выпущенные после 1 января 2014 года и все фильмы, «пропагандирующие» вооруженные силы РФ с 1991 года.
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