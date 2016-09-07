На Украине запрещены ещё шесть российских сериалов

Сразу шесть российских сериалов запрещены к прокату на Украине.

Таковы итоги деятельности государственного агентства страны по вопросам кино. Глава ведомства Филипп Ильенко в соцсети назвал попавшие под запрет фильмы.

«Отказано в государственной регистрации и выдаче прокатного удостоверения художественного фильма «Ночные стражи» также отменена государственная регистрация и аннулировано прокатные удостоверения телесериалов «Не жалею, не зову, не плачу», «Найденыш», «Дело было на Кубани», «Непутевая невестка», «Когда расцветет багульник», — написал он.

Напомним, что ну Украине запрещены все фильмы из России, выпущенные после 1 января 2014 года и все фильмы, «пропагандирующие» вооруженные силы РФ с 1991 года.

