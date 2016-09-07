Украина может отказаться от ЧМ-2018 в России

По информации «Известий», национальная команда Украины в случае, если она пройдет квалификацию и пробьется в финальную часть чемпионата мира-2018 в России, может бойкотировать турнир по политическим мотивам. Вероятность полного игнорирования мирового первенства сейчас рассматривается на уровне администрации Федерации футбола Украины (ФФУ) и руководства страны.

За комментариями «Известия» обратились непосредственно в Федерацию футбола Украины, где не стали исключать подобного развития событий.

«Сборная Украины стартовала в квалификации чемпионата мира по футболу 2018 года, проведя пока только первый матч в своей группе против команды Исландии, и я надеюсь, что наша команда выступит в отборочном цикле успешно», — заявил «Известиям» вице-президент ФФУ Игорь Кочетов.

«Сегодня нам не хотелось бы затрагивать тему политики. Будем говорить о футболе. Отборочный цикл будет длиться для сборной Украины еще на протяжении полутора лет, поэтому обсуждать что-либо преждевременно. Давайте разговаривать на эту тему по мере приближения мероприятия. Задача, которую поставил главный тренер национальной команды Андрей Шевченко, — выйти из группы и квалифицироваться на чемпионат мира-2018. О том, что будет дальше, будем говорить потом», — сказал он.

Стоит отметить, что существует вариант, при котором Украине не придется задумываться о бойкотировании мундиаля. Украинская национальная команда на квалификационной стадии попала в группу I вместе со сборными Финляндии, Исландии, Косово, Хорватии и Турции. Напрямую в финальную часть чемпионата мира проходит только та команда, которая займет первое место в своей группе. Сборная, ставшая второй, примет участие в стыковых матчах. В случае если подопечным Андрея Шевченко не удастся отобраться на ЧМ-2018, вопрос бойкотирования первенства отпадет сам собой.

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Украина планирует бойкотировать ЧМ-2018 в России