«Союз ТМА-20М» возвращается на Землю с МКС

«Союз ТМА-20М» возвращается на Землю вместе с космонавтами Алексеем Овчининым, Олегом Скрипочой и астронавтом NASA Джеффри Уильямсом.

Они завершили свою миссию на Международной космической станции(МКС) и теперь их ждет посадка в Казахстане.

Сам корабль является последним в своей серии и в следующий раз новую экспедицию к МКС доставит «Союз МС-02». До ее прибытия работу на орбите продолжит экипаж в составе Анатолия Иванишина (Россия), Такуя Ониши (Япония) и Кэтлин Рубинс (США).

Старт «Союза МС-0» новой серии запланирован на 23 сентября с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу.

Напомним, что Роскосмос хочет сократить свое представительство на МКС до двух человек.