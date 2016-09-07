«Союз ТМА-20М» возвращается на Землю с МКС

На борту пилотируемого корабля находятся два россиянина и американец
«Союз ТМА-20М» возвращается на Землю вместе с космонавтами Алексеем Овчининым, Олегом Скрипочой и астронавтом NASA Джеффри Уильямсом.
Они завершили свою миссию на Международной космической станции(МКС) и теперь их ждет посадка в Казахстане.
Сам корабль является последним в своей серии и в следующий раз новую экспедицию к МКС доставит «Союз МС-02». До ее прибытия работу на орбите продолжит экипаж в составе Анатолия Иванишина (Россия), Такуя Ониши (Япония) и Кэтлин Рубинс (США).
Старт «Союза МС-0» новой серии запланирован на 23 сентября с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу.
Напомним, что Роскосмос хочет сократить свое представительство на МКС до двух человек.
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