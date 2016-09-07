Акции «Газпрома» вышли в лидеры роста среди других «голубых фишек»

Ценные бумаги компании показывают рост после заявления президента РФ Владимира Путина
Причиной столь положительной динамики стало заявление президента России Владимира Путина о том, что бумаги компании недооценены. Кроме того, внимание инвесторов к бумагам привлекло потенциальное увеличение дивидендов — до 50% от чистой прибыли по МСФО. Капитализация компании после заявления главы государства выросла на 100 млрд рублей.
Эксперты считают, что рост акций «Газпрома» в ближайшие дни может продолжиться. Однако сомневаются в том, что он будет иметь продолжительный характер.
Локомотивом вчерашнего роста на рынке акций стали бумаги «Газпрома», которые прибавили в цене около 3%. Накануне Владимир Путин заявил о том, что бумаги холдинга, которые в последнее время отставали от рынка, «недооценены». «Газпром» явно недооценен, это абсолютно очевидный факт. Мы его продавать пока не собираемся, и связано это с особенностями российской экономики, социальной сферы и российской энергетики», — заявил Владимир Путин в интервью Bloomberg.
Агентство напомнило, что выручка газового монополиста за последнее десятилетие составила свыше $1 трлн, однако за то же время рыночная капитализация сократилась более чем на 80% в долларовом выражении на фоне роста добычи сланцевого газа в США, стагнации экономик крупнейших европейских клиентов компании и обвала цен на нефть.
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