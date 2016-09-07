Голикова: дефицит бюджета РФ может быть сокращен на 1 трлн рублей

Федеральный бюджет мог бы иметь дополнительный 1 трлн рублей при условии более эффективного использования средств, которые сейчас выпадают из-за неиспользованных остатков и недостатков систем управления. Такой собственной оценкой поделилась в интервью (читайте в одном из ближайших номеров) «Известиям» председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

Среди других главных претензий контрольного ведомства по итогам проверки исполнения бюджета-2015 – плохое прогнозирование доходов, недостатки работы Пенсионного фонда России (ПФР) и рост депозитов госструктур. Кроме того, признаны низкоэффективными госпрограммы на сумму 1,6 трлн рублей (по оценке МЭР).

Среди них – программа поддержки инвалидов «Доступная среда», программы развития Дальнего Востока и Северного Кавказа. Все это, по мнению главы Счетной палаты, создает большие возможности для внутренней оптимизации бюджетного процесса.

Бюджет-2015 исполнен с доходами 13,5 трлн рублей (на 1,9% больше прогноза), расходами 15,6 трлн (на 1,5% меньше прогноза) и дефицитом 1,96 трлн при пределе в 2,17 трлн. Однако дефицит мог бы быть значительно ниже, если бы исполнители более эффективно распоряжались выделенными государственными средствами.

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Дефицит бюджета можно сократить на триллион рублей