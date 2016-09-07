В России испытан новейший ударный беспилотник

Корпорация «Иркут» начала испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв» (ранее был известен как проект «Як-133»). Аппарат способен вести разведку и при необходимости уничтожать объекты противника, оставаясь при этом незаметным для его радаров. Новинка построена по оригинальной аэродинамической схеме и внешне сильно отличается от традиционных летательных аппаратов.

В дальнейшем новейший беспилотник будет оснащен не только управляемыми ракетами класса «воздух-земля» и бомбами, но и оптико-электронными системами, комплексами радиотехнической разведки и даже радиолокатором.

Как отметил собеседник «Известий» в авиастроительной отрасли, аэродинамическая схема новейшего беспилотника (сочетание геометрической и конструктивной схемы летательного аппарата) очень сложная, содержащая много уникальных технических решений, ранее не применявшихся ни в одном из серийных летательных аппаратов.

Состав вооружения беспилотника пока до конца еще не определен, но уже сейчас известно, что стационарные цели БПЛА будет уничтожать бомбами с лазерными и оптическими головками самонаведения, а также корректируемыми по сигналу ГЛОНАСС.

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