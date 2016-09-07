Армия России пополнится новейшими тягачами для баллистических ракет

Завод специальных автомобилей — ЗСА (ранее входивший в состав ПАО «КАМАЗ») завершает государственные испытания большегрузных автомобилей семейства «Платформа-О», которые в дальнейшем станут базовым шасси для пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Рубеж».

Об этом в ходе работы выставки «Армия-2016» «Известиям» сообщил генконструктор автомобилей Данис Валеев.

По словам специалиста, первые два многоосных тягача — КамАЗ-7850 с колесной формулой 16х16 и грузоподъемностью 85 т и КамАЗ-78509 с формулой 12х12 и грузоподъемностью 50 т — будут приняты на вооружение российского Минобороны уже в этом году. А вот седельный тягач КамАЗ-78504 с формулой 8х8 (работающий с полуприцепами, присоединяемыми к машине особым сцепным механизмом), способный транспортировать груз массой до 16 т, должен пополнить автомобильный парк российского военного ведомства в следующем году.

Примечательно, что «Платформа» стала первым полностью российским семейством сверхтяжелых тягачей, запущенным в серийное производство. В настоящее время пусковые установки мобильных стратегических «Тополей» и «Ярсов», оперативно-тактических «Искандеров»» и береговых «Бастионов» устанавливаются на шасси, выпущенные Минским заводом колесных тягачей (МЗКТ). В то же время автопоезда с многотонными боевыми машинами в Российской армии буксируют четырехосные МАЗ-537, также изготовленные в Белоруссии.

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«Ярс» и «Рубеж» пересядут на российскую «Платформу»