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Трое турецких солдат погибли в Сирии

Боевики ИГИЛ атаковали танковую колонну

Трое турецких военнослужащих погибли во время атаки танковой колонны боевиками запрещенной в России экстремистской организации ИГИЛ.

Террористы обстреляли бронетехнику ракетами. В результате на месте погибли двое и были ранены пятеро военных, один из которых вскоре скончался.

Кроме того, источники  сообщают, что в результате этой атаки погибли два боевика протурецкой сирийской оппозиции.

Напомним,  что Турция в конце августа начала операцию «Щит Евфрата» и ввела в район сирийского города Джараблус бронетанковые подразделения и части спецназа.

При этом официальная Анкара оказывает поддержку силам так называемой «Сирийской свободной армии». Союзники уже контролируют 90-километровую линию вдоль границы.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Трое турецких солдат погибли в Сирии

Боевики ИГИЛ атаковали танковую колонну

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