Трое турецких солдат погибли в Сирии

Боевики ИГИЛ атаковали танковую колонну
Трое турецких военнослужащих погибли во время атаки танковой колонны боевиками запрещенной в России экстремистской организации ИГИЛ.
Террористы обстреляли бронетехнику ракетами. В результате на месте погибли двое и были ранены пятеро военных, один из которых вскоре скончался.
Кроме того, источники сообщают, что в результате этой атаки погибли два боевика протурецкой сирийской оппозиции.
Напомним, что Турция в конце августа начала операцию «Щит Евфрата» и ввела в район сирийского города Джараблус бронетанковые подразделения и части спецназа.
При этом официальная Анкара оказывает поддержку силам так называемой «Сирийской свободной армии». Союзники уже контролируют 90-километровую линию вдоль границы.
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