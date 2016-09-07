Трое турецких солдат погибли в Сирии

Трое турецких военнослужащих погибли во время атаки танковой колонны боевиками запрещенной в России экстремистской организации ИГИЛ.

Террористы обстреляли бронетехнику ракетами. В результате на месте погибли двое и были ранены пятеро военных, один из которых вскоре скончался.

Кроме того, источники сообщают, что в результате этой атаки погибли два боевика протурецкой сирийской оппозиции.

Напомним, что Турция в конце августа начала операцию «Щит Евфрата» и ввела в район сирийского города Джараблус бронетанковые подразделения и части спецназа.

При этом официальная Анкара оказывает поддержку силам так называемой «Сирийской свободной армии». Союзники уже контролируют 90-километровую линию вдоль границы.