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Более ста человек эвакуированы в Приморье

Вертолет МЧС забрал людей из затопленных санаториев

Эвакуированы 117 человек из затопленных по вине тайфуна санаториев Приморья.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, транспортный вертолет Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России успешно провел операцию по спасению больных.

«Первыми были эвакуированы пациенты больницы восстановительного лечения «Евгеньевская» в селе Щербаковка где находилось 39 человек. Затем вертолет эвакуировал 78 человек из реабилитационного центра «Чистоводное» в Лазовском районе» — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Медицинские учреждения сел Чистоводное и Щербаковка оказались отрезанными от транспортного сообщения в результате прошедшего тайфуна. Спасательную операцию в обоих случаях осложняло отсутствие места для посадки. Вертолету пришлось садиться на автомобильную трассу.

Напомним, что из-за последствий тайфуна многие населенные пункты Приморья оказались под угрозой затопления.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Более ста человек эвакуированы в Приморье

Вертолет МЧС забрал людей из затопленных санаториев

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