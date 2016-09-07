Более ста человек эвакуированы в Приморье

Эвакуированы 117 человек из затопленных по вине тайфуна санаториев Приморья.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, транспортный вертолет Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России успешно провел операцию по спасению больных.

«Первыми были эвакуированы пациенты больницы восстановительного лечения «Евгеньевская» в селе Щербаковка где находилось 39 человек. Затем вертолет эвакуировал 78 человек из реабилитационного центра «Чистоводное» в Лазовском районе» — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Медицинские учреждения сел Чистоводное и Щербаковка оказались отрезанными от транспортного сообщения в результате прошедшего тайфуна. Спасательную операцию в обоих случаях осложняло отсутствие места для посадки. Вертолету пришлось садиться на автомобильную трассу.

Напомним, что из-за последствий тайфуна многие населенные пункты Приморья оказались под угрозой затопления.

