Более ста человек эвакуированы в Приморье

Вертолет МЧС забрал людей из затопленных санаториев
Эвакуированы 117 человек из затопленных по вине тайфуна санаториев Приморья.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, транспортный вертолет Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России успешно провел операцию по спасению больных.
«Первыми были эвакуированы пациенты больницы восстановительного лечения «Евгеньевская» в селе Щербаковка где находилось 39 человек. Затем вертолет эвакуировал 78 человек из реабилитационного центра «Чистоводное» в Лазовском районе» — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Медицинские учреждения сел Чистоводное и Щербаковка оказались отрезанными от транспортного сообщения в результате прошедшего тайфуна. Спасательную операцию в обоих случаях осложняло отсутствие места для посадки. Вертолету пришлось садиться на автомобильную трассу.
Напомним, что из-за последствий тайфуна многие населенные пункты Приморья оказались под угрозой затопления.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.