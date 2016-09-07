Дональд Трамп пообещал раскрыть свою историю болезни

Кандидат в президенты США заявляет, что он полностью здоров
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что обнародует свою историю болезни.
Более того, он пообещал это сделать раньше своей соперницы – демократа Хилари Клинтон.
Трамп ранее заявлял, что его соперница испытывает недостаток моральной и физической выносливости, которые требуются для разгрома террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России).
Миллиардер еще в прошлом году разместил на своем официальном сайте медицинский отчет обследования, из которого следовало, что у него нет никаких проблем со здоровьем. Теперь он желает продемонстрировать полную историю болезни.
Ранее он призвал Клинтон обнародовать свою медкарту, намекая на серьезные проблемы со здоровьем кандидата от Демократической партии.
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