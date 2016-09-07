Дональд Трамп пообещал раскрыть свою историю болезни

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что обнародует свою историю болезни.

Более того, он пообещал это сделать раньше своей соперницы – демократа Хилари Клинтон.

Трамп ранее заявлял, что его соперница испытывает недостаток моральной и физической выносливости, которые требуются для разгрома террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России).

Миллиардер еще в прошлом году разместил на своем официальном сайте медицинский отчет обследования, из которого следовало, что у него нет никаких проблем со здоровьем. Теперь он желает продемонстрировать полную историю болезни.

Ранее он призвал Клинтон обнародовать свою медкарту, намекая на серьезные проблемы со здоровьем кандидата от Демократической партии.

