Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Дональд Трамп пообещал раскрыть свою историю болезни

Кандидат в президенты США заявляет, что он полностью здоров

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что обнародует свою историю болезни.

Более того, он пообещал это сделать раньше своей соперницы – демократа Хилари Клинтон.

Трамп ранее заявлял, что его соперница испытывает недостаток моральной и физической выносливости, которые требуются для разгрома террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России).

Миллиардер еще в прошлом году разместил на своем официальном сайте медицинский отчет обследования, из которого следовало, что у него нет никаких проблем со здоровьем. Теперь он желает продемонстрировать полную историю болезни.

Ранее он призвал Клинтон обнародовать свою медкарту, намекая на серьезные проблемы со здоровьем кандидата от Демократической партии.

Написать комментарий
Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Дональд Трамп пообещал раскрыть свою историю болезни

Кандидат в президенты США заявляет, что он полностью здоров

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Евгений Кожокин

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Пироженко

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке