ВВС США заявили об уничтожении 13 боевиков «Аль-Каиды» в Йемене

Американская авиация наносила удары по террористам с 24 августа по 4 сентября
ВВС США с 24 августа по 4 сентября смогли уничтожить в Йемене 13 боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), об этом сообщило американское командование на Ближнем Востоке.
Как отметил Пентагон, налетам с воздуха подверглись провинции Шабва в центральной части Йемена, передает ТАСС.
«При нанесении удара 24 августа были ликвидированы четверо боевиков «Аль-Каиды», 30 августа — три боевика, и в результате удара 4 сентября были уничтожены шесть членов «Аль-Каиды», еще один получил ранения», — сообщило командование.
Как писали «Известия», президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама 5 сентября поручили главам внешнеполитических ведомств Сергею Лаврову и Джону Керри встретиться, чтобы продолжить работу над соглашением по Сирии. Встреча должна состояться на этой неделе.
Как заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Марк Тонер, официальный Вашингтон намерен обсудить с Россией перспективы сотрудничества, направленного против террористов. Это станет возможно после заключения соглашения о прекращении огня в Сирии.
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