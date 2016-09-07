Корабль «Союз ТМА-20М» приземлился в Казахстане

Последний из спускаемых космических кораблей серии «Союз ТМА» — «Союз ТМА-20М» совершил посадку в Казахстане, на его борту на Землю прибыли трое членов экипажа Международной космической станции (МКС), говорится в сообщении подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

К месту посадки уже направлены отряды поисковиков-спасателей, которые эвакуируют членов экипажа из капсулы. На борту «Союза» на Землю вернулись Алексей Овчинин, Олег Скрипочка, и астронавт НАСА Джеффри Уильямс, сообщает ТАСС.

На МКС до прихода следующего «Союза» остаются космонавт Анатолий Иванишин, японский астронавт Такуя Ониси и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

Как сообщается «Союз ТМА-20М», капсула которого приземлилась в Казахстане, стал последним кораблем этой серии — полеты отныне будут осуществляться на кораблях новой серии «Союз МС», один из которых уже пристыкован к МКС.

«Союз МС» является существенно улучшенной версией «Союза ТМА-М». В частности, на нем установлены новая командно-телеметрическая система, способная работать через спутники-ретрансляторы «Луч» и новая система сближения и стыковки «Курс-НА». Увеличен объем вырабатываемой солнечными батареями энергии.

Старт «Союза МС-0» новой серии запланирован на 23 сентября с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу.

Напомним, что Роскосмос хочет сократить свое представительство на МКС до двух человек.