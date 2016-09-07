Наркоторговцы в Мексике сбили вертолет с полицией

Четыре человека погибло в ходе спецоперации против бандитов
Три сотрудника полиции и пилот погибли в ходе спецоперации в Мексике.
Сообщается, что наркоторговцы сбили вертолет в штате Мичоакан, когда тот участвовал в задержании лидеров одной из криминальных группировок.
Мичоакин считается одним из самых опасных штатов этой латиноамериканской страны. Именно здесь проходит основной трафик наркоторговли и потому на его территории между так называемыми картелями ведется борьба за сферы влияния.
Ранее мы писали, что в операциях по задержанию лидеров бандитов в Мексике участвуют силы корпуса морской пехоты страны.
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